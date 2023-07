Zuid-Holland onderzoekt forse toename schade door containerschepen

schade aan infrastructuur

De provincie Zuid-Holland onderzoekt hoe het kan dat containerschepen dit jaar op de rivier de Gouwe opvallend veel vaker voor schade hebben gezorgd dan in de afgelopen jaren. Tot nu toe kwamen al zeven meldingen binnen van schade aan de infrastructuur, onder meer aan een spoorbrug bij Gouda over het water. Vorig jaar gebeurde dat slechts één keer, in zowel 2020 als 2021 twee keer.