OM vervolgt schippers voor rol in een fataal ongeluk op de Waddenzee

Volgens officieren van justitie heeft het onderzoek op basis van getuigenverklaringen, marifoonopnames, GPS-locaties van de boten en radargegevens uitgewezen dat beide schippers te hard voeren op het moment van de aanvaring. Het Schuitengat, de locatie van het ongeval, is geen aangewezen route voor veerboten. De maximale toegestane snelheid in dat gebied is 20 km/uur, terwijl de snelveerboot een snelheid had van 55 km/uur en de watertaxi voer met 28 km/uur.

Het OM stelt ook dat er onvoldoende communicatie was tussen de schippers en dat er onduidelijke afspraken waren gemaakt over het passeren van elkaar. Bovendien maakte de schipper van de watertaxi vlak voor de aanvaring een onbegrijpelijke en gevaarlijke stuurbeweging. Als gevolg hiervan kon de schipper van de veerboot alleen nog maar over de watertaxi heen varen.

Dood door schuld

De mannen, een 33-jarige man uit de gemeente Harlingen en een 47-jarige man uit de gemeente Terschelling, worden beschuldigd van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Daarnaast worden ze vervolgd voor het veroorzaken van het zinken van een ander vaartuig, met levensgevaar of de dood tot gevolg.

Het OM heeft besloten de zaak tegen de ‘bijrijder’ van de veerboot te seponeren. Hoewel hij aanvankelijk als verdachte werd aangemerkt, had hij geen enkele invloed op het besturen van het schip.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal worden behandeld door de rechtbank in Leeuwarden.

Lees ook: