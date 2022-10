UPDATE: Aanvaring watertaxi en veerboot Doeksen: nog 12-jarige vermist, 2 zwaargewonden

(UPDATE 9.38 uur) – Op de Waddenzee is een aanvaring geweest tussen snelboot Tiger en watertaxi De Stormloper. Nog een opvarende is vermist. Het zou gaan om een 12-jarige. De KNRM is ter plaatse en spreekt van zeven betrokken personen. De Stormloper zou gezonken zijn. Twee zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis.

Volgens Omroep Friesland zou een persoon buiten kennis zijn overgedragen aan de hulpdiensten. Onder de vermisten zou ook een twaalfjarige zijn. De Tiger is op eigen kracht teruggevaren naar Harlingen, maar zou volgens ooggetuigen water maken en scheefhangen. Twee mensen moesten worden gereanimeerd. De eerste die moest worden gereanimeerd is naar het ziekenhuis op het vasteland gebracht. Hoe het met de tweede persoon is, kon de zegsman niet vertellen.

De oorzaak van de aanvaring tussen de Stormloper en de Tiger is nog onduidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is naar Harlingen vertrokken voor een verkennend onderzoek naar de aanvaring.

De aanvaring vond nabij het Schuitengat bij Terschelling plaats. De Stormloper, een kleine watertaxi, had zeven mensen aan boord. De watertaxi is gezonken. Vier mensen werden direct uit het water gehaald. Ook een andere persoon werd uit het water gehaald. Dit was het eerste slachtoffer dat moest worden gereanimeerd. Daarna was sprake van twee vermisten, van wie er een rond 08.30 uur werd gevonden, die eveneens moest worden gereanimeerd.

Zowel op het eiland, als in Harlingen staan de hulpdiensten klaar voor de slachtoffers. Er is groot opgeschaald, om op de achtergrond een groot aantal processen te starten. Dit onder andere in het kader van de opvang van familieleden en slachtoffers.

Er zaten 27 personen aan boord van de Tiger en zeven aan boord van de Stormloper.

De bij de aanvaring betrokken snelle boot Tiger, die net als een catamaran twee rompen heeft, heeft schade opgelopen bij de botsing en wordt uit de vaart genomen. ‘Er loopt water in een van de rompen’, aldus een woordvoerder. “Maar het schip is zo ontworpen, met meerdere compartimenten, dat dit verder geen gevaar heeft opgeleverd.”

Een tweede sneldienst van Doeksen en de gewone veerpont blijven wel gewoon in de vaart. Doeksen boekt passagiers over naar deze vaartuigen zodat de dienstregeling zoveel mogelijk in stand kan blijven.

Op de boot die betrokken was bij de aanvaring zaten 21 passagiers en zes bemanningsleden. Volgens de woordvoerder zijn er op deze boot geen personen gewond geraakt. ‘Iedereen heeft na aankomst het schip rustig verlaten.’

Foto’s en bron: ANP, CAMJO Media, PRONews