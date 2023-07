Scheepsmotoren Event 2023 – Keuzehulp voor motor en brandstof

Dinsdag 19 september organiseert Schuttevaer de derde editie van het Scheepsmotoren Event . Deze inspirerende dag staat in het teken van wat u nú kunt doen om uw scheepsaandrijving te vergroenen. Op het programma staan onderwerpen als alternatieve brandstoffen, FAME en financieringsmogelijkheden.

Alternatieve brandstoffen

Marinus Jansen van Caterpillar Marine geeft inzicht in de variabelen, overwegingen en de mogelijkheden bij het kiezen van een nieuwe motor of brandstof. Marjon Castelijns van het waterstofproject Condor H2 en ZES vertellen hoe je kunt participeren in de opschaling van elektrische- en waterstofbinnenvaartschepen.

FAME: helderheid en praktijkvoorbeelden

Rob Groeliker, bestuurslid biobrandstoffen bij MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, geeft helderheid over FAME. Tankrederij VT Groep wil FAME als biodiesel structureel inzetten. Claudia Beumer van VT Groep en Alex van der Made van FinCo delen hun inzichten.

Financieringsmogelijkheden voor vergroening

Met Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC, bespreken we hoe NPRC het gesprek aangaat met de verlader. Dat Stage V niet alleen haalbaar is met tonnen subsidie vertelt Stenn Hertgers van Vink diesel. Hoe de bank bijdraagt aan een groene binnenvaartvloot horen we van Wim Tekkelenburg van de Rabobank.

