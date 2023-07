Rederij Doeksen geeft 100 Harlingse gezinnen via Voedselbank een gratis dagje uit

Jubileumjaar

Rederij Doeksen trakteert 100 gezinnen in Harlingen met een beperkt inkomen op een gratis dagje uit naar Vlieland of Terschelling. Op woensdag 5 juli overhandigden Doeksen-directeur Dirk Spoor en manager commerciële zaken Annemieke van Brummelen 100 goodie bags aan Voedselbank De Helpende Hand in Harlingen.