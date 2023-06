Brug A9 Spaarndam in zomermaanden korter open voor scheepvaart

aangepaste bedientijden

Rijkswaterstaat zal dit jaar in juli en augustus de Brug in A9 Spaarndam over Zijkanaal C doordeweeks vaker openen, maar voor kortere periodes, om scheepvaartverkeer door te laten. In voorgaande jaren leidde het langdurig openen van de brug tijdens de zomermaanden tot files voor weggebruikers tot aan de tunnels, wat een ongewenste situatie is vanwege de veiligheid in de tunnels.