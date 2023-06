Coalitieakkoord Zuid-Holland: geen woord over spitsuursluiting

Ondanks meerderheid

Zuid-Holland heeft een nieuw coalitieakkoord. Onder de noemer ‘Krachtig Zuid-Holland’ is een coalitie gevormd door BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA. Deze partijen waren op één na allemaal voor een spitsuursluiting voor de scheepvaart. Maar deze maatregel is niet in het coalitieakkoord terechtgekomen.