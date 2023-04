Vijfde boek Zware Kees ‘Vroeger was varen… anders’ wordt gepresenteerd

Het vijfde boek van Zware Kees staat weer vol anekdotes en foto’s uit de talloze zeereizen die de kapitein en Schuttevaer-columnist heeft gemaakt. Op 30 april wordt het boek ‘Vroeger was varen… anders’ gepresenteerd in de Oudheidkamer van Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders in Hoorn.

Kees Wiersum bracht al vier boeken uit, een compilatie van zijn wekelijks columns in Weekblad Schuttevaer. Het vijfde boek telt 160 pagina’s vol avonturen en is een uitgave van Uitgeverij De Alk.

Wanneer je Wiersum vraagt naar zijn carrière is het antwoord steevast: ‘Ik heb 44 jaar gevaren, bijna anderhalf miljoen zeemijlen gemaakt, 105 landen over de hele wereld bezocht en alle kapen die ertoe doen gerond…’

Dat leverde onder meer een uniek foto-archief op over de ontwikkeling van de koopvaardij. ‘Ik nam overal een fototoestel mee; wanneer ik voer en wanneer ik de wal op ging…’

De kapitein rondde op een van zijn laatste reizen ook Kaap Hoorn. Daarom is voor de presentatie gekozen voor de Oudheidkamer van Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders in Hoorn. De inloop is van 14:00 tot 17:00 uur. Er is gelegenheid de auteur te ontmoeten en een boek te laten signeren.

Lees hier alle columns van Zware Kees.

Zie ook: https://zwarekeesartenstories.jouwweb.nl