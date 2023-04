Rhône-schippers de dupe van Franse pensioenacties

Ze koken en eten al drie weken samen op de sluis en spelen een spelletje petanque, de sluiswachters op de Rhône in Frankrijk, die midden maart in staking zijn gegaan. Dat personeel van de Compagnie Nationale du Rhône (CNR) houdt twee sluizen in stremming. De scheepvaart is de dupe.

Net als op veel plaatsen in Frankrijk protesteren werknemers onder aanvoering van de vakbonden in ongekende felheid tegen het omstreden regeringsbesluit om de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar te verhogen. Voor de sluiswachters en andere werknemers in dienst van de CNR staat er nog meer op het spel. Zij vrezen dat ze de helft van hun pensioenrechten kwijtraken als gevolg van de hervormingen. Die zouden namelijk inhouden dat ze verplicht overstappen van een eigen pensioenregeling naar een landelijke regeling.

Makkelijk doelwit

Dus staan ze al drie weken op de sluizen van Reventin-Vaugris en Bollène en voeren actie, dag en nacht. De sluizen waren een makkelijk doelwit: ze waren op het moment dat de staking begon drooggezet voor 10 dagen onderhoud. Door niet mee te werken aan het weghalen van de schotten, konden de sluiswachters de scheepvaart eenvoudig stilleggen. CNR-personeel afkomstig van de volledige loop van de Rhône – van de Zwitserse grens tot Marseille – houden afwisselend de wacht. Het gaat niet om het allerdrukste vaarwater van Europa, maar er varen dagelijks toch 10 tot 20 schepen op het traject.

30 schepen

Naar schatting zijn 30 schepen getroffen door de staking. Daaronder zeker één Nederlands schip, de spits Mazzel. Volgens een spitsenschipper in Nederland zijn er meer schepen naar het zuiden onderweg. Ook die zullen in de fuik van de staking lopen als ze Lyon voorbij zijn. De schipper zegt overigens niet te begrijpen dat het CNR-personeel niet een veel effectiever middel inzet: het stilzetten van de waterkrachtcentrales bij de stuwen zou de stroomvoorziening in een deel van Frankrijk kunnen lamleggen.

Faillissement

Vooral voor schippers van grotere schepen met hoge maandlasten begint de tijd te dringen. De Franse schipper van het containerschip Camaël, die voor Reventin-Vaugris ligt, zegt te vrezen voor een faillissement. Maar de stakers hebben hun eigen strijd. Een van hen zegt tegen de pers dat het inmiddels de langste staking in het Rhônegebied ooit is. En de acties zijn nog niet voorbij, volgens een vakbondsvertegenwoordiger: ‘De woorden van Macron stellen ons allerminst gerust. We zijn niet met acties begonnen om ze voortijdig te beëindigen.’

Bekendmaken

De Nederlandse schippersbond ASV, die veel leden heeft onder Frankrijkvaarders, zegt contact te houden met de schippers die het betreft en stelt de kwestie aan de orde in contacten met de Nederlandse autoriteiten en anderen. ‘Het eerste wat we kunnen doen is dit bekend maken, want als niemand het weet gebeurt er zeker niets’, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma. ‘We kennen Frankrijk en de Fransen; het is voor een Nederlandse organisatie natuurlijk niet bepaald eenvoudig om in Frankrijk de zaken te beïnvloeden. De Franse vereniging die zich bezighoudt met de belangen van vaarweggebruikers bemoeit zich er ook mee. De vicevoorzitter van deze vereniging: de Agir pour le fluvial federation, ligt zelf ook geblokkeerd.’

