Studio Schuttevaer: ‘Ook schipper moet leven lang leren’

Incidenten

Onderzoekbureau Intergo publiceerde recent drie rapporten over de belangrijkste oorzaken van aanvaringen in de binnenvaart. In Studio Schuttevaer van vrijdag 11 maart bespraken Frouwke Klootwijk (IVR) en Maurits van der Linde (veiligheidsadviseur CBRB/BLN) de drie rapporten en de uitkomsten.