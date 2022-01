Julietta D heeft groot gat in romp Facebook

IJmuiden 31 januari 2022, 17:24

Het op drift geraakte schip Julietta D heeft een groot gat in de romp aan bakboordzijde. Dat is te zien op de foto’s die de Kustwacht maandag in de vooravond heeft vrijgegeven. De foto’s zijn gemaakt vanaf een reddingboot van de KNRM.

Julietta D kwam vanochtend in aanvaring met de Pechora Star in het ankervak van IJmuiden, nadat het anker van de Julietta D was gaan krabben in de noordwesterstorm. Het schip zou ter hoogte van de machinekamer lek zijn gestoten en zinkende zijn. Alle 18 bemanningsleden zijn met helikopters van boord gehaald.

Het schip drijft op dit moment ongeveer 24 kilometer uit de kust. Iets na 15.30 uur arriveerde de sleepboot Sovereign bij Julietta D.

