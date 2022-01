Boskalis sleper Sovereign bereikt Julietta D Facebook

De Belgische sleper van Boskalis, Sovereign, heeft het stuurloze Maltese vrachtschip Julietta D bereikt. Het zal met de harde wind geen makkelijke opgave zijn om het schip vast te maken.

1 / 1 Julietta D op zee 31 januari. Foto Aerospace Intelligence Julietta D op zee 31 januari. Foto Aerospace Intelligence

De Kustwacht meldt in haar liveblog: ‘Er zijn afspraken gemaakt met bergingsmaatschappijen voor het maken van een sleepverbinding met de Julietta D. De Sovereign is ter plaatse. De SAR-helikopter brengt op dit moment mensen aan boord van de Juliette D. Dit is nodig voor het maken van een sleepverbinding.’

Offshore testgebied

Julietta D is inmiddels verder richting de kust gedreven. Het komt nu in de buurt van een offshore testgebied. De stuurloze Julietta D heeft al een fundatiepaal van een nog te bouwen platform geraakt. Wat de schade is, is onduidelijk.

Julietta D: De Sovereign komt nu ter plaatse bij de #JuliettaD. Er zullen 4 personen van het bergingsbedrijf per helikopter op de Julietta D gezet worden, waarna getracht zal worden om een sleepverbinding tot stand te brengen. #ijmuiden #aanvaring #corrie — Reddingsdienst (@Reddingsdienst) January 31, 2022

Ook de Multratug 18 is onderweg, maar deze is nog niet ter hoogte van Rotterdam is te zien op MarineTraffic.

First photo of Julietta D, together with a rescue vessel and a tug pic.twitter.com/yBhu3L2CwE — Aerospace Intelligence (@space_osint) January 31, 2022

Fundatiepaal

Julietta D kwam vanochtend in aanvaring met de Pechora Star in het ankervak van IJmuiden, nadat het anker van de Julietta D was gaan krabben in de noordwesterstorm. Het schip zou ter hoogte van de machinekamer lek zijn gestoten en zinkende zijn. Alle 18 bemanningsleden zijn met helikopters van boord gehaald.

(Jelmer Bastiaans)