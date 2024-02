Herman Senior vindt na 15 jaar kantoorgebouw met eigen kade in Zwijndrecht

Sleepvaart- en werkbotenbedrijf Herman Senior keert terug naar Zwijndrecht. Het bedrijf, dat nu nog in Barendrecht is gehuisvest, heeft aan Pier 14 een kantoorgebouw met eigen kade gevonden. ‘Daar zochten we eigenlijk al 15 jaar naar’, vertelt commercieel-directeur en mede-eigenaar Erwin van Dodewaard.

Herman Senior werd in 1976 opgericht in Zwijndrecht en bleef daar tot 2014. Toen vertrok het bedrijf naar Dordrecht en sinds 2019 zit het in Barendrecht, omdat meer ruimte nodig was en die niet werd gevonden in Zwijndrecht. Maar nu is het toch geluk in Zwijndrecht een terrein met kade voor de schepen en zwaar materieel te vinden. ‘We waren daar eigenlijk al 15 jaar naar op zoek. Dat hoefde niet per se in Zwijndrecht te zijn. Maar het is wel een mooie bijkomstigheid’, vertelt Van Dodewaard.

Overigens was een eigen kade niet de enige reden om te zoeken naar nieuwe huisvesting. Vorig jaar nam Herman Sr maritieme leverancier ST Marine over. ‘Onze vloot is daarmee uitgebouwd van 8 naar 12. Daarvoor hebben we ook personeel aangenomen, waardoor we uit ons jasje groeien hier in Barendrecht.’

Pier 14

Het sleepvaart- en werkbotenbedrijf heeft 65 mensen in vaste dienst en maakt jaarlijks gebruik van 100 inleenkrachten, vertelt Van Dodewaard. Die zitten lang niet allemaal op kantoor. Het overgrote deel vaart. ‘Het is een groot voordeel om over een eigen kade te beschikken. Maar het is ook denkbaar dat we de kade soms verhuren.’ Pier 14, waar het nieuwe kantoorgebouw komt, is een maritiem cluster in Zwijndrecht. ‘Alle bedrijven zijn er maritiem. Ons terrein is daarvoor interessant.’

Het duurt overigens wel nog even voordat Herman Sr het nieuwe kantoor betrekt. De grond is gekocht en het is tijd om vergunningen aan te vragen, legt Van Dodewaard uit. ‘We hopen dat het gebouw er eind 2025, begin 2026 staat.’