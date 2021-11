Virusveilig met de Luchtkanaalreiniger Facebook

Twitter

Email NIEUWE NIEDORP 22 november 2021, 19:00

Een veilig binnenklimaat voor de bemanning van schepen, bezoekers van beurzen, scholieren, kantoorpersoneel of gewoon thuis. Dat biedt de Luchtkanaalreiniger. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de toegepaste REME luchtreinigingstechnologie het coronavirus in binnenruimtes voor 99,9% deactiveert.

1 / 1 Daan Spaansen met de Guardian Air. (Foto Helmut de Hoogh) Daan Spaansen met de Guardian Air. (Foto Helmut de Hoogh)

‘We zijn een groeiend bedrijf’, vertelt oprichter Daan Spaansen in zijn fonkelnieuwe kantoor in Winkel, Noord-Holland, dat helemaal klaar is voor nieuwe aanwas van het personeel. Al in het begin van het nu tienjarige bestaan van de Luchtkanaalreiniger richtten Spaansen en zijn medewerkers zich voor een belangrijk deel op de scheepvaart. Spaansen rolde daar als vanzelf in, omdat zijn familie enkele zee- en binnenvaartschepen bezit. Onder de vele tevreden klanten zijn onder meer de werven van Damen en de luxe jachten van Royal Huisman.

Revolutionaire techniek

Zijn eigen kantoor is één van de veiligste ter wereld als het om het binnenklimaat gaat. Dat geldt ook voor kantoren- en evenementenlocatie de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Ook hier heeft de Luchtkanaalreiniger de revolutionaire technologie toegepast. De gepatenteerde REME-Cell ® – techniek in de Guardian Air maakt nagenoeg alle virusdeeltjes in het binnenklimaat onschadelijk. Dat betekent dat personeel en bezoekers in dit monumentale pand zich geen zorgen hoeven te maken over schadelijke virussen in de lucht.

Gunstige testresultaten

Aanvankelijk is het REME-Cell ® -luchtreinigingssysteem ontwikkeld ter verbetering van het algehele binnenklimaat, maar een te hoge concentratie geuren en micro-organismen zoals schimmelsporen, bacteriën en virussen in de binnenlucht, zijn risico’s voor de gezondheid. Toen corona (SARS-CoV-2) uitbrak, is meteen getest of het systeem ook daartegen effectief is.

Spaansen: ‘Toen in oktober vorig jaar de testresultaten binnenkwamen, konden we onderbouwen wat we al wisten: 99,9% reductie van SARS-CoV-2 en andere vervelende micro-organismen. Het is van grote betekenis dat er nu een techniek is waardoor mensen in één ruimte kunnen zitten zonder groot besmettingsgevaar.’

Veilig op het schip of kantoor

Spaansen: ‘Dit gun je jezelf, je personeel en je klanten. Denk maar aan een schip waarop de bemanning vaak maandenlang bij elkaar is. Daarbij gaat het niet alleen om corona. Het binnenklimaat is gezond en zorgt voor aanzienlijk minder ziekteverzuim. Met ons systeem kan iedereen weer veilig naar zijn werkplek. Niet alleen op schepen en in kantoren, maar ook in de horeca, theaters, beurzen, kortom alle ruimtes waar veel mensen samenkomen.’

Voor meer informatie en contact: luchtkanaalreiniger.nl (Helmut de Hoogh)