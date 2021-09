Schuttevaer Premium Baby’tje met de helikopter aan land gebracht Facebook

Email LE HAVRE 07 september 2021, 13:30

De Franse marine heeft zondag in het Kanaal met een helikopter een baby’tje van een ferry geëvacueerd. De ferry Armorique voer in de buurt van het eiland Jersey toen gemeld werd dat een passagier dringend medische zorg nodig had.