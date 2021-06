Schuttevaer Premium Nederlandse schippers voelen zich ingeburgerd in Oostende Facebook

OOSTENDE 16 juni 2021, 20:00

De vismijn van Oostende draait uitstekend. Er is wekelijks een gestage aanvoer van verschillende soorten vis, afkomstig van Belgische kustvissers, maar ook van Belgische Eurokotters in handen van Nederlandse schippers. Oostende is er blij mee.