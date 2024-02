Kamerleden kritisch op verbod bodemvisserij in deel Voordelta

Bijna 18.000 hectare

Een reeks Tweede Kamerleden is donderdag kritisch op het verbod op bodemberoerende visserij in een deel van de Voordelta dat het kabinet heeft aangekondigd. ‘Ik kan me er heel kwaad over maken’, zei Pieter Grinwis (ChristenUnie). ‘Juridisch mag het allemaal kloppen, maar rechtvaardig is het niet.’