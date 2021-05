Kantoor en fabriek Hoogendoorn MB Werkendam in as door brand Facebook

Het kantoor en een groot deel van de productie van Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw is verwoest door de hevige brand. Het vuur ontstond zondagmorgen rond 8.00 uur in een appartement boven het bedrijf en sloeg over naar het bedrijf. Vermoedelijk zijn er drie arbeidsmigranten om het leven gekomen in de vuurzee.

Rond kwart voor vijf in de middag is eigenaar Dick Hoogendoorn van Hoogendoorn MBI nog steeds in angstige afwachting van wat de zoektocht van de brandweer op zal leveren. ‘Dit is het ergste wat je kan gebeuren,’ zegt hij geëmotioneerd door de telefoon.

Litouwse arbeidsmigranten

Het appartement waar de brand is ontstaan werd volgens hem verhuurd aan een uitzendbureau uit Litouwen. Er woonden volgens Hoogendoorn vijf of zes mensen met de Litouwse nationaliteit die voor het bedrijf werkten, ‘sommigen al jarenlang’.

In de andere woning boven de bedrijfsruimte woonde zoon Corné met zijn vrouw en twee kinderen. Zij werden gewaarschuwd en konden op tijd uit het pand komen, maar moesten wel alles achterlaten, zegt Hoogendoorn. Hij heeft geen idee hoe de brand is kunnen ontstaan. ‘De brandweer is nu bezig met het onderzoek, ik kan er op dit moment weinig aan toevoegen.’

Stefan Hoogendoorn

Zijn zoon Stefan Hoogendoorn reageerde zondag al eerder via Linkedin. ‘Momenteel is de brandweer nog volop doende om de brand enigszins onder controle te krijgen, waarna we kunnen bezien hoe groot de schade en impact daadwerkelijk is. Wat we kunnen zien is dat in ieder geval het kantoor, en het grootste gedeelte van de productie verwoest is.’

‘Dat de schade enorm is (zakelijk en ook emotioneel en privé) is duidelijk. Dit zal ook de benodigde impact met zich meebrengen betreffende de geplande productie, wat we nu (nog niet) kunnen overzien. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte.’ (Bart Oosterveld)