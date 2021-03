Superjacht Vanquish VQ 52 van Amsterdam naar Geneve Facebook

Een onbekende verschijning in de City Marina achter het Paleis van Justitie in Amsterdam: een Vanquish VQ 52. Het kleine superjacht (52 voet, ongeveer 15 meter) is op doorreis van de werf in Marknesse naar Breskens. Eindbestemming is het Meer van Genève en de klant wordt de eerste met een Vanquish op het Meer van Genève, aldus Pim Salemans, verkoopmedewerker bij Vanquish Yachts in Marknesse.

1 / 1 Vanquish 52 superjacht Vanquish 52 superjacht

Het Meer van Genève is niet over water bereikbaar en daarom wordt de snelle motorboot in België op een trailer gezet. Waarom niet in Nederland? Salemans vertelt dat daarvoor teveel ontheffingen moeten worden aangevraagd. En waarom geen transport per binnenvaartschip tot bijvoorbeeld Bazel? ‘Omdat we de boot voor het laatste stuk dan toch op een trailer zouden moeten zetten.’

VQ 52 heeft twee IPS800 Volvo-motoren

De geheel in aluminium uitgevoerde VQ 52 heeft twee IPS800 Volvo-motoren die twee IPS-pods met naar voren gekeerde schroeven aandrijven. De snelheid is 37 knopen, ruim 69 km/u. ‘Het is een dagboot’, zegt Salemans, ‘maar wel een hele uitgebreide, met een tendergarage achterop, twee hutten, een aparte badkamer en een keukentje.’

De VQ 52 heeft de voor Vanquish-jachten kenmerkende negatieve boeg. ‘Dat is ons kenmerk. Het snijdt onwijs goed door de golven. Je hebt daardoor hele droge vaareigenschappen. We hebben ook een Seakeeper 6 erin, die hebben we in alle schepen. Die zorgt dat je heel weinig merkt van golven, de boot blijft continu stabiel liggen, ook voor anker en zelfs bij golven van de zijkant. Dit is de langzaamste boot die wij bouwen. Onze 115 voet gaat over de 50 knopen (ongeveer 90 km/u,), dat is een heel serieuze snelheid voor een schip van 35 meter.’

Vanquish Yachts bestaat zeven jaar

Vanquish Yachts bestaat pas zeven jaar. ‘Per jaar bouwen we 25 schepen. Volgend jaar moeten we 35 schepen kunnen bouwen. We bouwen van 40 voet tot 115 voet, dus van 12 meter tot 35 meter. Daarbuiten zijn we ook het enige merk ter wereld dat zijn eigen waterscooters en tenders bouwt, namelijk de VQ11 en de VQ16. We zijn heel snel gegroeid. Ongeveer 80% van onze schepen gaat naar Amerika, daar is het enorm aangeslagen. Onze specialiteit is de performance van een Amerikaanse boot, de stijl van een Europese boot en de kwaliteit van een Nederlandse boot.’

