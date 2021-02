Heesen’s superjacht Sapphire krijgt vorm Facebook

Twitter

Email OSS 20 februari 2021, 12:00

Heesen Shipyards in heeft onlangs op haar werf in Oss de romp en de opbouw van het 50 meter lange superjacht Sapphire samengevoegd. Het is voor de werf het tweede jacht in de 5000 aluminium serie, de opvolger van de Satori serie. Het jacht beschikt over een snelle semi-displacement romp met een bruto tonnage van net onder de 500 GT.

Voor deze nieuwe serie ontwierp het eigen team van naval architects van Heesen een efficiënte romp met een lage weerstand. Van Oossanen Naval Architects stond het team van Heesen bij met het maken van uitgebreide CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics). Zo kreeg de spiegel bijvoorbeeld een geringe diepgang en dankzij de toepassing van schroefastunnels konden de schroeven hoger worden geplaatst. Al deze verbeteringen leveren het jacht 12 procent efficiëntiewinst op. Bovendien maakt de geringe diepgang van 2,15 meter de Sapphire geschikt voor ondiepe wateren.

IMO Tier III

Het efficiënte ontwerp van de romp wordt in de Sapphire gecombineerd met twee 16V4000M65L ‘green oceanic’ motoren van MTU. Deze motoren zijn voorzien van SCR-units (Selective Catalytic Reduction) om de NOx-emissie te beperken. Daarnaast zijn de generatoren voorzien van roetfilters. Hiermee voldoet de Sapphire aan de IMO Tier III eisen. De twee MTU motoren geven de Sapphire een topsnelheid van 23 knopen en een actieradius van 3.100 zeemijlen bij een kruissnelheid van 11 knopen. Twee interceptors zorgen voor een optimale trim bij hoge snelheden.

De twaalf gasten op de Sapphire hebben vier ruime en luxueuze gastensuites op het benedendek tot hun beschikking, de suite van de eigenaar bevindt zich aan de voorzijde op het hoofddek. Verder heeft de Sapphire een grote bar met whirlpool, een zonnedek, en een terras op het bridge deck. Onder het verhoogde zonneterras op het achterdek bevindt zich een extra hoge tendergarage, annex luxe beachclub, die doorloopt in een vlak zwemplatform. (Erik van Huizen)

Lees ook:

Superjacht Cosmos van Heesen te bewonderen in Lego

Heesen laat superjacht Project Pollux te water

https://www.heesenyachts.com/

(Erik van Huizen)