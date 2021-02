Hoogwerker haalt gewonde uit ruim schip Vlaardingen Facebook

Hulpdiensten zijn zaterdagmorgen in grote getale uitgerukt voor een man een man die in een ruim van een schip in de haven van Vlaardingen was gevallen. Er moest een hoogwerker aan te pas komen om de man uit het ruim te takelen.

1 / 1 Hoogtereddingsteam brandweer redt man uit ruim van schip. Foto: Ginopress Hoogtereddingsteam brandweer redt man uit ruim van schip. Foto: Ginopress

Het schip, Lady Alida van de Nederlandse rederij Wijnne Barends, lag aangemeerd aan de Koningin Wilhelminahaven NZ in Vlaardingen.

De brandweer riep hoogtereddingsteam op. Dit gespecialiseerde team zette een hoogwerker in een met hulp van een fors aantal reddingswerkers kon de man veilig aan land worden gezet.

De man is met vermoedelijk een gebroken been of enkel vervoerd naar het ziekenhuis.

Over de toedracht van het ongeval dat rond 9.30 uur plaatsvond, is niets bekend.

