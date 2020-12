Schuttevaer Premium Bemanningsprobleem nog groter dan Brexit Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 06 december 2020, 09:00

De gesprekken in de messroom van viskotters gaan momenteel vaker over het vinden van goede bemanningsleden dan over de Brexit die aanstaande is. Aan de vooravond van een saneringsronde verlaten steeds meer ervaren visserlui de visserij en zoeken hun heil aan de wal of in een andere maritieme sector.

1 / 1 Harlingen is de thuishaven van een groot deel van de Urker kottervloot. (Foto Bram Pronk) Harlingen is de thuishaven van een groot deel van de Urker kottervloot. (Foto Bram Pronk)