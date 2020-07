Schuttevaer Premium Lobby binnenvaart werkt: Merwedebrug niet lager Facebook

Gorinchem 22 juli 2020, 09:31

Lange tijd leek het of de nieuwe Merwedebruggen fors lager zouden worden. Maar dankzij de lobby van de binnenvaart, verenigd in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) en Kamervragen van de SGP grijpt minister Cora van Nieuwenhuizen in.