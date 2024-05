Volle breedte vaarweg Baltimore later dan gepland

De vaargeul naar de haven van Baltimore komt een kleine anderhalve week later op volle breedte dan was aangekondigd. De bergers van de Francis Scott Key-brug hebben meer tijd nodig, tot uiterlijk 10 juni. Dat meldt het Unified Command van het Army Corps of Engineers.

Volgens de oorspronkelijke planning zou eind deze maand weer een vaargeulbreedte 213 meter beschikbaar zijn, de tijdelijke geul is 121 meter breed.

Het laatste deel van de door de aanvaring van het containerschip Dali in het water terechtgekomen brug ligt half verzonken in de rivierbodem. Er is graafwerk nodig en het staal moet in drie stukken wordt gesneden.

Inmiddels is de overslag in de Amerikaanse haven weer op gang gekomen. De haven is weer bereikbaar voor alle schepen.

