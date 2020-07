Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer over langzaamlopers en Barge Transferium terug te zien Facebook

Twitter

ROTTERDAM 19 juli 2020, 23:05

De derde aflevering van Studio Schuttevaer van vrijdag 17 juli ging over langzaamlopers en de Barge Transferium Maasvlakte en is terug te kijken via onze website en YouTube.

