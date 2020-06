Schuttevaer Premium Binnenvaart herstelt langzaam van corona Facebook

De binnenvaart herstelt van alle modaliteiten de komende jaren het moeizaamste van de COVID-19 pandemie. Het wegvervoer en het spoor laten in het meeste gunstigste scenario volgend jaar al weer een lichte groei zien, maar de binnenvaart zit dan in het gunstigste geval nog licht in de min.

1 / 1 Voor de binnenvaart wordt in het meest gunstigste scenario voor dit jaar een krimp van -4,2% verwacht. Dit kan oplopen tot een daling van -8% mocht de crisis geen drie maanden aanhouden, maar 12 maanden. (Foto Erik van Huizen) Voor de binnenvaart wordt in het meest gunstigste scenario voor dit jaar een krimp van -4,2% verwacht. Dit kan oplopen tot een daling van -8% mocht de crisis geen drie maanden aanhouden, maar 12 maanden. (Foto Erik van Huizen)