Breakbulk in Antwerpen daalt scherp

Twitter

Antwerpen 10 april 2020, 15:28

Breakbulk staat in de haven van Antwerpen fors onder druk. In het eerste kwartaal was er een daling van 27,8 procent naar 1,74 miljoen ton, waarbij de overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, maar liefst afnam met 36,8%. De overslag in de haven van Antwerpen groeide nog wel met 4% naar 59,1 miljoen ton.