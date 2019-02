Schuttevaer Premium Beloning Filipijnse zeelieden bij Iskes voor Raad van State Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 21 februari 2019, 13:16

Is de Wet minimumloon (WML) van toepassing op negen Filipijnse zeelieden op havenslepers van rederij Iskes in IJmuiden? Dat is de vraag waarover de Raad van State zich buigt. De zeelieden kregen een maandloon van 350 tot 650 euro, zo bleek uit een controle in 2012. Daarvoor moesten ze werkweken van 84 uur maken, becijferde vakbond Nautilus, die de zaak aankaartte en zich voegde in het geschil van de Inspectie SZW.