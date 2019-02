Schuttevaer Premium Bulkcarrier gepakt na illegale lozing in Duitse Bocht Facebook

Twitter

Email HAMBURG 12 februari 2019, 12:29

Een onder de vlag van Liberia varende bulkcarrier is afgelopen weekend alsnog in de kraag gevat na een eerdere illegale lozing van vervuild waswater in de Duitse Bocht. De bemanning van een politiehelikopter had op 20 december tijdens een controlevlucht gezien dat er bij het schip een grote roodbruine vlek in zee lag.