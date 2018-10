Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: ‘Langzaam varen is milieu-optie' Facebook

PAPENDRECHT 17 oktober 2018, 10:00

Volgens brokersbedrijf Clarksons hebben de kleinere droge-bulkschepen het meest te lijden van de handelsoorlog tussen de VS en China. Die zou zorgen voor 1,8% minder ladingaanbod. Dat lijkt niet veel, maar dat zijn wel miljoenen tonnen goederen. De vraag naar ijzererts neemt toe, waardoor de huren voor de capesizers verder kunnen stijgen tot boven $ 20.000 per dag. Maar de langere termijn is onzeker, omdat de Chinese staalproductie afneemt.