Zware Kees: Het gele boekje

Waarom niet in het gele boekje?? Dat is simpel, het is namelijk GEEN vaccin. Het is experimentele gen therapie, zelfs nog in de test fase. Test loopt tot 2023.

Is ook niet goed gekeurd, maar onder de “noodtoestand” van de huidige plandemie

toegelaten.

Overheid verzet zich niet voor niets met hand en tand tegen bestaande medicatie HCQ en ivermectine, want als die toegestaan worden vervalt de toelating voor de gen therapie (door de meeste vaccin genoemd).

G.M. Noldes