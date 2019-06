Schuttevaer Premium Overleg KVNR en Defensie over Golf van Oman Facebook

Twitter

ROTTERDAM 16 juni 2019, 22:40

Redersorganisatie KVNR heeft maandag 17 juni overleg met het ministerie van Defensie over de situatie in de Golf van Oman. ‘Het gaat om regulier overleg, net zoals we destijds bijvoorbeeld hadden over piraterij’, zegt directeur Annet Koster.