Arjan (46) en Annet (43) Verboom varen nu 13 jaar samen op de Afhankelijk. Eerder waren ze eigenaar van de Zephir. Drie van hun vijf kinderen gaan naar het schippersinternaat Eben Haëzer in Dordrecht. De twee oudsten wonen in het huis in Werkendam, dat ze in 2017 kochten.

1 / 1 Arjan en Annet Verboom doopten hun schip niet zomaar Afhankelijk. ’Eerst vond ik het een rare naam, maar als je gaat nadenken is het juist een mooie naam.’ (Foto Hannie Visser-Kieboom) Arjan en Annet Verboom doopten hun schip niet zomaar Afhankelijk. ’Eerst vond ik het een rare naam, maar als je gaat nadenken is het juist een mooie naam.’ (Foto Hannie Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)