Schip met lek in ankerkluis zinkt in Dortmund-Emskanaal

Een met gerst geladen binnenvaartschip is vrijdagmiddag 26 januari op het Dortmund-Eemskanaal gezonken als gevolg van een lek in het voorschip. Tijdens vaart begon het schip voorop steeds dieper te liggen.

De schipper voer door tot sluis Hilter en legde het 67 meter lange schip boven de sluis vast aan het remmingwerk. Daar zonk het Duitse schip uit 1954 met het voorschip tot op de kanaalbodem. De brandweer heeft het vervolgens gestabiliseerd. Ook werd een oliescherm gelegd om te voorkomen dat lekkende olie zich verder in het kanaal konden verspreiden. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd, maar weer vrijgegeven toen bleek dat er geen gevaar meer was. De tweekoppige bemanning kon ongeschonden van het schip afkomen. Oorzaak van het vervullen van het voorschip lijkt een gat in de kettingbak. Op foto’s is te zien dat het anker bij de ankerkluis door de scheepshuid is geduwd en daar een fors gat heeft veroorzaakt. De politie moet oorzaak nog officieel vaststellen.

De bergingswerkzaamheden zullen nog meerdere dagen duren, denkt de politie. Bij de hulpverlening waren de brandweerkorpsen uit Lathen, Haren en Dörpen betrokken plus de WSP en de WSA.