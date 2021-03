Schuttevaer Premium Als het werkt: Boriumnitride Facebook

ROTTERDAM 07 maart 2021, 09:00

De chemische stof boriumnitride is een soort wondermiddel aan het worden dat een zeer zacht smeermiddel kan opleveren, maar ook de hardheid van diamant kan hebben. Het laat zich vergelijken met koolstof, dat zowel in roetvorm, als grafiet, als in de vorm van diamant voorkomt. Een probleem is echter dat roet, grafiet en diamant verschillende woorden zijn, terwijl boriumnitride maar één naam is. Om onderscheid te maken wordt er dan ook vaak over kubisch en hexagonaal boriumnitride gesproken.