Coast to Coast: MPI Enterprise verkocht naar Denemarken

Bob van Raad volgt in Coast to Coast de scheepsbouw en de handel in Nederlandse schepen. Deze rubriek een overzicht van de belangrijkste vlootmutaties. De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen periode van naam en/of eigenaar verwisseld.