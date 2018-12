Schuttevaer Premium Schuttevaer Ouderkerk: meer sluizen nodig Facebook

Twitter

Email OUDERKERK A/D IJSSEL 29 december 2018, 17:11

In de afgelopen laagwaterperiode is Sluis Grave, in de Maas bij Grave en Nederasselt, opnieuw een van de grootste knelpunten gebleken met regelmatig wachttijden van tien uur of meer. Op dat punt is een tweede sluis absoluut vereist.

Dat betoogde voorzitter Nico Stam van Koninklijke BLN-Schuttevaer , afdeling Ouderkerk aan den IJssel en omstreken, donderdag 27 december tijdens de jaarvergadering van de vereniging in haar thuisplaats. Niet alleen Grave vereist volgens Stam aandacht. Hij wees erop dat, naast de huidige projecten in IJmuiden, Terneuzen, Vreeswijk (Beatrixsluis), Eefde, Dronten (Reevesluis) en Zaandam (Wilhelminasluis), er geen plannen klaarliggen voor andere nieuwe sluizen.

Langdurig traject

De situatie baart Stam extra zorgen gezien het lange traject dat aan de bouw van een sluis gewoonlijk voorafgaat. ‘Bij recente projecten voor de bouw van sluizen ging een periode van overleg en inspraak vooraf die gemiddeld tien jaar duurde. Terwijl tijdens de afgelopen laagwaterperiode wel gebleken is dat extra sluizen hard nodig zijn.’

Naast een tweede sluis in Grave pleitte Stam ook voor het verlengen van de Maximasluis in Lith, Sluis St. Andries tussen Sint Andries en Rossum en Sluis Weurt bij Nijmegen. ‘Ook de vaart naar Noord-Nederland is best wel kwetsbaar. Als de grote Prins Willem-Alexandersluis in Amsterdam een storing krijgt, kan de vaart langer dan 90 meter geen kant op.’

Lichtpuntje

Wat Grave betreft zag beleidsadviseur Marleen Buitendijk van het hoofdbureau van BLN-Schuttevaer een lichtpuntje. ‘Wij zeggen al jaren dat dit een groot knelpunt is, maar voor het eerst ziet het Rijk dit nu ook in. Tijdens de droogteperiode voeren schepen vanuit IJmuiden via België, om te vermijden dat ze uren bij de sluis van Grave zouden moeten wachten. In bestuurlijk overleg over vaarwegen geldt die sluis nu als grootste knelpunt.’

Maar voor de korte termijn ziet Buitendijk het somber in. De sluis maakt geen onderdeel uit van het huidige rijksinvesteringsprogramma MIRT, dat infrastructurele projecten financiert. ‘We blijven proberen om het er wel in op te nemen, maar dat zal ten koste gaan van een ander knelpunt op vaarwegen. Voor het uitgeven van een paar honderd miljoen extra heeft het ministerie gewoon geen geld beschikbaar.’

Stage V

Namens het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart ( EICB ) lichtte directeur Khalid Tachi de consequenties van de steeds strengere emissienormen toe. Onder meer ging hij in op de Stage V-norm, die per 2020 voor nieuwe motoren van 300 kW en hoger gaat gelden. Zo meldde Tachi dat nieuwe, al geproduceerde CCR2-hoofdmotoren nog 24 maanden na de invoering van de Stage V-norm, geplaatst mogen worden.

Een financieel aantrekkelijke optie, weet voorzitter Stam: ‘Het inbouwen van nieuwe Stage V-motoren zal naar schatting zo’n 150.000 euro meer gaan kosten dan de huidige CCR2-motoren.’ Vanuit de individuele ondernemer bezien wel aantrekkelijk, erkende Tachi. ‘Maar minder fijn voor het milieu en minder goed voor de concurrentiepositie van het binnenvaartcollectief.’

Tweedehands

De scheepsmotorendistributeurs Koedood uit Hendrik-Ido-Ambacht en YES uit Yerseke zijn overigens bezig om bestaande motoren zo te bewerken, met een roetfilter en katalysator, dat ze een Stage V-certificaat kunnen krijgen. Tachi: ‘Ook tweedehandse CCR2-motoren kunnen na 2020 met deze nabehandelingtechnieken aan de Stage V-norm voldoen. Een Stage V-certificering kunnen ze daarmee niet krijgen, maar qua uitstoot voldoen ze wel aan de normen. Het zou daarom mooi zijn als voor zulke motoren een verklaring zou komen dat ze aan de Stage V-normen voldoen. Daar wordt ook aan gewerkt.’

Ondanks deze steeds strengere emissienormen, met de bijbehorende torenhoge kosten, gelooft Tachi in de concurrentiekracht van de binnenvaart. ‘Wat betreft de lage CO2-uitstoot die een schip per tonkilometer produceert, heeft de binnenvaart al een onoverbrugbare voorsprong op andere transportsectoren. Als wij ook de uitstoot van bijvoorbeeld NOx en fijnstof op peil krijgen, zie ik een gouden toekomst voor de binnenvaart.’