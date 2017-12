Schuttevaer Premium LED-verlichting op Paard van Marken Facebook

MARKEN 28 december 2017

De vuurtoren Paard van Marken is sinds kort uitgerust met LED-verlichting. ‘Rijkswaterstaat heeft er een lamp ingedraaid van 65 watt en die geeft gigantisch veel licht', zegt beheerder en bewoner Thijs Spijker.

‘Ik hoor van alle kanten dat het een hele verbetering is. Deze vuurtoren draait niet, maar is zes seconden aan en twee seconden uit. Het halogeenlampje dat er eerst inzat, was niet echt helder en gaf niet veel licht. Nu is het echt pang, een bak met licht, aan en uit. Het licht is nu vanaf Lelystad, Hoorn, Enkhuizen en Amsterdam goed te zien.'

Veel vaart profiteert momenteel overigens niet van de nieuwe LED-lamp. ‘Het is hier rond deze tijd van het jaar heel stil. We zien hooguit twee, drie binnenvaartschepen per dag en af en toe wat Ierseker mosselhengsten. In de zomer is het hier stervensdruk, met charterschepen, Rijncruiseschepen en heel veel pleziervaart.'

Duurzaam

Spijker is geen vuurtorenwachter want de vuurtoren werkt automatisch. Hij woont wel sinds 14 jaar met zijn vrouw Liliane in het huis van de vuurtoren. ‘We hadden altijd, net als voorheen aan boord, geen stroom-, water- en gasaansluiting. We werkten altijd met een generator en accu's. Sinds vorig jaar hebben we stroom van de wal. Rijkwaterstaat wil namelijk graag duurzaam bezig zijn en wilde van die generator af en de toren met LED-lampen verlichten. Het oudste vuurtorenlicht was nog een houtvuur en later een kolenvuur. Daarna werd overgeschakeld op olie en later op gaslicht.'

Duur stoken

‘Het licht is nu enorm verbeterd, maar onze verwarming is er wel op achteruitgegaan. We hadden altijd een kachel op gasolie, waarvan Rijkwaterstaat de helft van de gasolie betaalde. Nu hebben we een elektrische kachel van ze gekregen, maar die heeft een vermogen van 30 kWh, veel teveel. Het vastrecht werd verhoogd naar 119 euro per maand. Dat laatste heeft mijn vrouw weten terug te draaien. Maar de nieuwe kachel staat er nog. We hebben ‘m vier uurtjes aangehad en dat kostte meteen al 40 euro extra aan stroom, veel te duur natuurlijk. We stoken nu op twee houtkachels en daar redden we ons mee. Maar als het echt koud wordt, zullen we de nieuwe kachel ook moeten inschakelen, want bij een noordoostenwind waaien we hier binnen bijkans uit onze verschoning. Maar klagen doen we niet, want we wonen op zo'n mooi plekje, dat is echt goud waard.'

Drie torens

De eerste vuurtoren op Marken werd in 1700 gebouwd met een vierkante toren. Er werden in totaal drie vuurtorens gebouwd bij Marken, De Ven en Durgerdam om de vaarweg van de Waddenzee naar Amsterdam te markeren. De huidige toren is ontworpen door J. Valk en gebouwd in 1839. Deze ronde, ijzeren toren werd op de oude fundering gebouwd. Later werd een bakstenen gebouw met woning en opslagplaats aan de toren gebouwd. In 1814 kreeg de toren een mistbel die in 1919 werd vervangen door een misthoorn. Regelmatig heeft de vuurtoren last gehad van kruiend ijs. In 1971 was dit zo erg dat de toren enkele centimeters van zijn plaats werd geduwd. De toren is sinds 1970 een Rijksmonument.