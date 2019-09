‘Vaarwegbudget aangepast aan personeelsgebrek’

Zoals in hartje Berlijn zou de Bondsregering in heel Duitsland massaal moeten investeren in waterbouw, volgens brancheorganisatie BDB. Maar in plaats van de ruim één miljard euro die per jaar nodig is, wordt het budget voor 2020 teruggebracht tot 708 miljoen euro. ‘Jammer dat het parlement het nu moet corrigeren’, zegt BDB-voorzitter Martin Staats. (Foto BDB)