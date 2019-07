Koelen voorkomt storing bruggen Margrietkanaal Facebook

Om storingen aan bruggen te voorkomen is Rijkswaterstaat Noord-Nederland dinsdag 23 juli met loonbedrijven begonnen om bruggen over het Prines Margrietkanaal preventief te koelen. Het gaat om de bruggen te Stroobos, Spannenburg en Oudeschouw.

1 / 1 De brug in Stroobos is één van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal die koel en bedienbaar worden gehouden. (Foto: De Vries Media) De brug in Stroobos is één van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal die koel en bedienbaar worden gehouden. (Foto: De Vries Media)

Een trekker met een tankwagen met water rijdt regelmatig over de bruggen om deze nat en koel te houden. Voorlopig gaat het koelen woensdag en donderdag van 11 tot 20 uur door. Het natte wegdek kan gladder zijn dan normaal. Rijkswaterstaat heeft hiervoor waarschuwingsborden geplaatst.

Om storingen vanwege de hitte aan de bruggen #Spannenburg, #Oudeschouw en #Stroobos te voorkomen, koelen we de bruggen vandaag, morgen en donderdag van 11 tot 20 uur preventief. — RWS Noord NL (@RWS_NN) July 23, 2019

Problemen met oververhitte bruggen begonnen zich afgelopen week al voor te doen. Het Haarlems Dagblad meldt dat de Schoterbrug meerdere keren niet meer worden gesloten door problemen met de pompen die de brug aandrijven. Volgens een gemeentewoordvoerder was de brug buiten werking door ’scheefloop van de hydrauliek’.

Waterpeilen

De week verloopt zeer warm en regen wordt niet eerder verwacht dan in het volgend weekend, meldt de website Waterpeilen.nl. De waterstand in de Rijn daalt gestaag verder. De Rijnafvoer is deze week onder de 1500 m3/s gezakt. Dat betekent dat de verzilting vanuit zee merkbaar wordt in het Benedenrivierengebied en het IJsselmeer en er steeds meer problemen zullen ontstaan bij de inname van zoetwater. De Maas hoeft voorlopig niet te rekenen op extra water en blijft zeer laag voor de tijd van het jaar. (DvdM)