Minister besluit over toekomstige diepte vaargeul Boontjes in eerste kwartaal 2024

De toekomstige onderhoudsdiepte van vaargeul Boontjes wordt in het eerste kwartaal van 2024 bepaald. Dat laat demissionair minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer weten. Het bedrijfsleven in Harlingen zet in op NAP -3,80 meter, de Waddenvereniging op NAP -2,80 meter.