‘Lego’-brug efficiënt en snel

De Enigste goede Oeververbinding voor de Schipper is een Tunnel, overigens lees ik in dit verhaal dat er bij de Vaarweggebruikers geen vragen zijn gesteld .

Dat alle onderdelen snel uitwisselbaar zijn, gaat op voor Lagers en Relingen e.d.

Voor Motoren en vertragingskasten is dit anders, daar elke Brug van een ander gewicht is en niet alle Bruggen zijn op een even Windgevoelige plaats.

De Remmingwerken zullen hopelijk ook standaard zijn , en hoog genoeg met een mast erop met radarreflector.