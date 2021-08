Schuttevaer Premium Keuren binnenvaartschepen altijd snel en efficiënt bij NBKB Facebook

Directeur Henk Arntz van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart is een rechtlijnig man. De wet is de wet en die moet nageleefd worden. En als de wet zegt dat een bord aan boord van een schip paarswit gespikkeld moet zijn, dan is daar geen discussie over mogelijk. ‘Niet dat die binnenvaartwetten logisch zijn, maar onze inspecteurs keuren volgens de letter van de wet.’

1 / 1 Henk Arntz: ‘De keuringen zijn bedoeld om de binnenvaart veilig te houden. Tegelijkertijd kan een keuring schipper ook de noodzakelijke inzichten en informatie geven’. (Foto René Quist) Henk Arntz: ‘De keuringen zijn bedoeld om de binnenvaart veilig te houden. Tegelijkertijd kan een keuring schipper ook de noodzakelijke inzichten en informatie geven’. (Foto René Quist)