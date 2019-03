Charterschipper Dwaalgast overlijdt na val Facebook

AMSTERDAM 26 maart 2019, 10:47

Nabestaanden, vrienden en bekenden hebben maandag 25 maart in Amsterdam afscheid genomen van schipper Huib Winkel van de Dwaalgast.

Amsterdammer Huib was een bekende in de vaart op Frankrijk. Met zijn opgebouwde rood/wit geschilderde beurtscheepje Dwaalgast voer hij de afgelopen 20 jaar met gasten over de Franse kanalen. Behoorlijke bekendheid kreeg hij door de vele filmpjes die hij tijdens zijn tochten vrijwel dagelijks op Facebook publiceerde.

Huib Winkel overleed in de nacht van donderdag op vrijdag 15 maart toen hij vanuit het centrum van de stad naar zijn schip in de haven van Wijk bij Duurstede liep. Hij werd het laatst gezien om 1:15 uur. Zijn stoffelijk overschot werd de volgende dag gevonden onder de steiger bij de Dwaalgast. Volgens een bericht van zijn familie is hij te water geraakt en heeft hij bij de val zijn hoofd gestoten.

De kist met het lichaam werd maandag over de Amstel met zijn eigen schip naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats Zorgvlied gebracht. Huib werd 66 jaar oud. ( BO