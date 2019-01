Acht uur lang was de Rijn bij Oestrich-Winkel maandag 14 januari gestremd, 40 schepen gingen voor anker. ‘s Middags gaf het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen de 120 meter brede vaarweg voor de helft vrij voor eenrichtingsverkeer.

Het 110 meter lange schip, geladen met 2400 ton kolen, viel tegen 06:20 uur dwars in de rivier en blokkeerde de scheepvaart. Vanaf 11 uur lag er een sleepboot naast en werd geprobeerd om een deel van de lading over te slaan op een naastliggend schip. Een kraanschip loste 450 ton kolen op en daarmee kwam het schip weer vlot. Aan de Rijnoever bij Budenheim werd geen lekkage of andere schade waargenomen. ( MdV