Zelfbouwers kunnen een ABBA winnen Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 30 augustus 2018, 16:28

Amateur botenbouwers die het eindresultaat van hun hobby in november kunnen presenteren, kunnen meedingen naar de Amateur BootBouw Award (ABBA). De prijs wordt uitgereikt tijdens de derde editie van de EOC-Traditionele Schepen Beurs in Den Helder.

1 / 1 Een voorbeeld van een bootje dat in Den Helder is gebouwd. (Foto PAS Publicaties) Een voorbeeld van een bootje dat in Den Helder is gebouwd. (Foto PAS Publicaties)

De award wordt sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan een amateur-bootbouwer in Nederland. Dit naar een idee van Pete Greenfield van het bekende Engelse Watercraft Magazine.

Tijdens de vakbeurs, die 9, 10 en 11 november op het Willemsoordcomplex in Den Helder wordt gehouden, wordt een selectie van de aangemelde, zelfgebouwde boten aan het publiek getoond. ‘De kleine projecten komen in de beurshal te staan', zegt beursmanager Jet Sluik, ‘en de grotere voor de deur van de hal in de museumhaven. De jury van de Amateur BootBouw Award zal de boten tijdens de beurs schouwen, waarna op de laatste beursdag aan de winnaar een handgemaakt halfmodel in hout zal worden uitgereikt. Verder wordt ook een publieksprijs toegekend.'

Volgens initiatiefnemer, bootbouwer Bert van Baar van de Amateur Bootbouw Community, is in nummer 6 van het maandblad Spiegel der Zeilvaart al een oproep gedaan aan alle amateur-bootbouwers die hun project in november rond denken te hebben om zich voor de ABBA aan te melden. ‘Belangstellenden kunnen zich nog tot begin september 2018 aanmelden door het sturen van een bericht naar info@botenbouwschool.nl, onder vermelding van ABBA. Bij de aanmelding graag zoveel mogelijk informatie geven over het betrokken bouwproject. Gaat het over een kajuitboot, een open boot, een motor- of zeilboot, en is de boot door de persoon zelf of samen met anderen gebouwd, et cetera. Zit er een mooi verhaal aan het bootje vast, dan mag dit ook worden toegevoegd.'

Overigens valt er voor potentiële bootbouwers op de EOC-Traditionele Schepen Beurs ook altijd veel te zien en leren. Het thema dit jaar is duurzaam varen en duurzaam (ver)bouwen. De beurs wordt gehouden in Gebouw 66, de voormalige mastenmakersloods in het nautisch kwartier van het Willemsoordcomplex. (PAS)