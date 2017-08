Schuttevaer Premium Tanker bij Geisenrücken geborgen Facebook

Twitter

Email MAINZ / ST GOAR [update] 3 augustus 2017, 08:00

De Nederlandse tanker die zich woensdagmorgen 2 augustus rond 4:45 uur vastgevaren had op de Rijn tussen Oberwesel en St. Goar, is woensdag later op de dag deels opgelost en afgesleept. De Rijn was voor de afvaart vanaf Bingen tijdelijk gestremd en ongeveer 25 schepen lagen tijdens de berging te wachten.