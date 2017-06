Schuttevaer Premium BLN-Schuttevaer kiest voor 'doorpakken zonder haast' Facebook

OOSTZAAN [update] 14 juni 2017, 14:00

‘We willen meer waarde in Koninklijke BLN-Schuttevaer brengen, meer kracht, meer zeggingskracht', concludeerde voorzitter Roland Kortenhorst na een discussie met peiling over externe PR en promotie, vrijdag 9 juni in de algemene ledenvergadering. Het bestuur zal dat ‘weloverwogen, zorgvuldig en met respect voor alle belangen' doen. Van een ‘overval op BVB' is volgens Kortenhorst geen sprake.