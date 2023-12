Provincie Noord-Holland draagt 1,8 miljoen euro bij aan tweede pont Velsen

Voor de zomer besloot het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) de tweede pont niet meer in Velsen in te zetten en werd de dienstregeling teruggebracht naar elke 20 minuten. Dat zorgde voor grote drukte en wachttijden, vooral in de spits.

De eenmalige subsidie wordt verleend aan de gemeente Velsen, die mede namens de gemeenten Beverwijk en Heemskerk het geld bijeen brengt om de pont aan te schaffen. Velsen bestelt de pont niet zelf, dat doet het GVB.

