De Maritieme Kieshulp: ChristenUnie wil hoge bruggen, brede sluizen en diepe kanalen

Zeevaart

Voor de zeevaart wil de ChristenUnie de walstroom ook goedkoper aanbieden. De partij wil dat de zuidelijke vaarroute gesloten wordt voor de zeevaart. ‘Deze route, op korte afstand van de Waddeneilanden en Waddenzee, wordt gesloten voor de grote scheepvaart.’ En de partij zet in op drugsvrije havens. ‘We willen af van de instroom van drugs in onze havens. Controles worden niet vooraf bij rederijen bekendgemaakt en enkel schepen vanuit gecertificeerde havens worden toegelaten. Bij maatregelen voor havens betrekken we ook kleinere zeehavens, en havensteden uit andere landen aan de Noordzee.’

Overig

‘De visserijsector heeft harde klappen gehad de afgelopen jaren door de gascrisis, knellende Europese regels, het sluiten van visgronden voor natuurgebieden of de bouw van windmolenparken en de dreiging dat hen de toegang wordt ontzegd tot de Britse wateren. Het vinden van nieuw perspectief, met meer zekerheid rondom beleid en inkomen, is nodig om ook de nieuwe generatie vissers die eeuwenlange traditie te kunnen laten voortzetten. Daarbij is een goede balans nodig tussen natuur en visserij. De visserij is van groot belang voor het leveren van gezond voedsel en is zeer innovatief, juist ook op het gebied van duurzaam vissen. Dit wil de ChristenUnie blijven stimuleren. Visserijbedrijven moeten genoeg kunnen verdienen om te blijven investeren in hun bedrijf en in ecologische doelen’, schrijft de partij in haar programma.

Dat willen ze bewerkstelligen door rekening te houden met de belangen van vissers bij activiteiten op zee. ‘Bij de planning van windmolenparken en andere activiteiten op zee moet rekening worden gehouden met de belangen van de visserij. Hiervoor komt een afwegingskader, met vereiste betrokkenheid van de visserijsector. Meervoudig ruimtegebruik heeft de voorkeur. Waar mogelijk worden rijke visgronden ontzien, waar het niet anders kan is compensatie (vanuit ontwikkelaars en Rijk) de regel.’

De ChristenUnie blijft groot voorstander van de pulskorvisserij. ‘Deze Nederlandse innovatie draagt bij aan verduurzaming door een lager energieverbruik, minder verstoring van de zeebodem en selectiever vissen.’ Verder wil de partij ‘nieuwbouw- en ombouwsubsidies om tot een CO2-neutrale vloot te komen.’ Ook de garnalenvissers verdienen meer zekerheid. ‘Voor de huidige gemankeerde stikstoftoets en berekeningswijze dient een alternatief te komen, zodat de garnalenvisserij en andere typisch Nederlandse kleinschalige, maar waardevolle sectoren als de mosselvisserij tot in lengte van jaren blijven bestaan.’

Bikker en partijgenoten pleiten ook voor: ‘De aanlandplicht waarbij alle gevangen vis van gequoteerde soorten aan land moet worden gebracht, moet flexibel blijven. Dit houdt in dat soorten met een grote overlevingskans of soorten waarop selectief vissen bijna onmogelijk is, worden teruggegooid.’

En de partij kijkt ook naar het onderwijs. ‘Nederland is koploper in visserij-innovatie en maritiem onderwijs. Dit willen we zo houden. Daarom is het noodzakelijk te investeren in educatie over de werking van het ecosysteem, veiligheidsaspecten en innovatieve visserijtechnieken.’

Ruim aandacht voor visserij in het programma. Maar, ook voor de Nederlandse scheepsbouw. ‘In haar eigen aanbestedingsbeleid houdt het Rijk rekening met de duurzame productie van schepen en het strategisch belang van de maritieme industrie. Oneerlijke mondiale concurrentie wordt op Europees niveau bestreden.’

Verantwoording Voor de Maritieme Kieshulp 2023